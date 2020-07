Bruno Costa Carvalho e a chegada de Jesus: «A operação G-LEX já está concluída»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, assinalou várias incoerências no regresso de Jorge Jesus a Portugal, deixando uma referência ao nome (GLEX) na aplicação 'Flight Radar' do avião privado que transportou o presidente das águias e o novo treinador desde o Brasil.





"A operação G-LEX já está concluída. O treinador que levou o Benfica a duas finais europeias, que tinha acabado de ser bicampeão, mas que foi dispensado, já voltou. O treinador que não servia para o projecto, o treinador que não aproveitava os jovens, o treinador que não tinha dimensão europeia, o treinador com o qual não era possível planear a médio e longo prazo, o treinador que alegadamente roubou os segredos informáticos do clube e o treinador que foi processado em 14 milhões de euros já está em Lisboa. Quando foi dispensado achei que foi um erro histórico. Continuo a achar que, não sendo obviamente o único, é um treinador que serve ao Benfica, mas é sinal da total falta de sentido de honra que tenha regressado com este presidente. Nada de novo no reino na Dinamarca...", reiterou o candidato derrotado nas eleições de 2009 numa publicação realizada através do Facebook.