Bruno Costa Carvalho sobre Eriksson na comissão de honra de Vieira: «Esse convite é um nojo»

Bruno Costa Carvalho prometeu em junho que convidaria Sven-Goran Eriksson para diretor desportivo do Benfica caso vencesse as eleições para a presidência agendadas para 30 de outubro. O assumido candidato à presidência lamentou agora que o sueco tivesse sido incluído na comissão de honra de Luís Filipe Vieira, um ato que, salientou, "visa apenas lançar confusão".





"Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esse convite é um nojo. Esse convite é de um baixo nível total. Convidar alguém escolhido por mim para a comissão de honra de outra candidatura, visa apenas lançar a confusão, criar um episódio e ridicularizar um oponente. A festa está feita. Parabéns. Quem se recusa a debater ideias, quem se recusa a discutir projetos, quem se recusa a ir a debates, quem ainda não apresentou um projecto, quem vê todos os seus homens de confiança a abandoná-lo, quem tem gravíssimos problemas na justiça, tem pelo menos tempo para andar a convidar alguém que eu quero como diretor desportivo para a sua comissão de honra. Este convite não teve honra nenhuma e não honra ninguém", começou por explicar através da conta de Facebook, apontando o dedo a como o apoio do sueco a Vieira foi levado a cabo."Já agora, e para que fique claro, falei com uma dos agentes do Sr. Eriksson - o Sr. Magnus Roos - que me disse que Eriksson foi convidado para uma comissão de honra de suecos que representaram o Benfica no passado e que não tinha qualquer propósito eleitoral. Foi uma casca de banana foleira, como foleira é a pessoa que fez o telefonema e como foleira foi a ideia do convite. É assim, quem não tem ideias, quem tem medo, quem se vê aflito, normalmente recorre a comportamentos sem ética. E novidades?", vincou ainda o candidato derrotado nas eleições de 2009.