Bruno Costa Carvalho e o apoio de Jesus a Luís Filipe Vieira: «É um conflito. Jesus é sportinguista»

Bruno Costa Carvalho, candidato às eleições do Benfica, considera um "conflito" o apoio declarado de Jorge Jesus à recandidatura de Luís Filipe Vieira.





"É claro que é um conflito. Para já, Jorge Jesus é sportinguista, não é benfiquista. Ele até disse isso quando saiu do Benfica e foi para o Sporting, que o pai era do Sporting. Acho que ele é sportinguista. Nas lutas eleitorais, acho que os jogadores, treinadores, funcionários deviam ser afastados porque têm de trabalhar com qualquer presidente que for eleito. Até vi Mourinho dizer, em 2012, que o Luís Filipe Vieira era o treinador ideal para o Benfica. Sendo que Mourinho, o único presidente com quem trabalhou no Benfica foi Vale e Azevedo. No Benfica, é absolutamente normal que estas coisas aconteçam e digo isto com profunda tristeza. Se fosse presidente, não queria o treinador presente. Queria era apresentar o meu projeto e as minhas ideias", afirmou à CMTV.Bruno Costa Carvalho considera ainda que o anúncio de Luís Filipe Vieira de que este será o seu último mandato, caso seja reeleito, uma "mentira"."Vieira foi muito inteligente na sua apresentação hoje quando disse que este era o seu último mandato. Isto mostra a grande dificuldade em que ele está neste momento porque isto é um trunfo para tentar que as pessoas que estão indecisas votem nele. E toda a gente sabe que, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Obviamente que ele daqui a quatro anos dirá que não quer entregar isto aos abutres", concluiu.