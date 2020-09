Bruno Costa Carvalho e o projeto de Vieira: «Objetivo é a sobrevivência pessoal»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, deixou críticas ao atual presidente do clube porque considera que "Luís Filipe Vieira nunca teve um projeto para o Benfica". "Um projecto que vai para onde o vento sopra tendo como objetivo uma única coisa: a sobrevivência pessoal. Vieira é um sobrevivente, disso que ninguém duvide. Vieira conecta bem com o povo ,pois tem aí as sua origens, mas de povo já não tem nada. Move-se nas altas esferas e o Benfica é um instrumento vital para ele. O Benfica não tem um projeto, mas faz parte do projeto de vida de Vieira", explicou no Facebook o candidato derrotado nas eleições de 2009.



Decorria o longínquo ano de 2009 quando o Benfica era uma absoluto desastre desportivo e económico.

Eram os anos de Camachos e Quiques Flores e afins, jogadores sem qualidade para o clube ou os que a tinham estavam totalmente desperdiçados e, ao mesmo tempo, o Passivo era algo que galopava à razão de uns 40 milhões por ano.

Por milagre, e sem nada que o fizesse totalmente prever, Jesus chega ao Benfica e fica por lá seis anos, ganhando três campeonatos. Logo o primeiro e os dois últimos em que lá esteve.

Jesus foi empurrado para fora do Benfica no momento, diga-se, em que estava no seu topo quer em termos de resultados quer de afinidade com o clube.

Jesus trouxe para o Benfica muita da organização que lhe faltava, mas também cometeu muitos erros e cometeu muitos excessos. Nunca me hei-de esquecer que despediu o Quim pela televisão e não teve a visão para perceber que grande jogador era Bernardo Silva quando todo o Estádio da Luz já o sabia.

Mesmo no meio dos problemas, 3 campeonatos em 6 possíveis e 2 finais da Liga Europa (só não foram 3 porque fomos eliminados pelo Braga numa meia-final) é um saldo bastante positivo, atendendo ao deserto de onde vínhamos.

Vieira, quis a certa altura mostrar que o mérito de algum sucesso desportivo vivido era seu e não de Jesus. Mas até esse sucesso era questionável pois, não nos esqueçamos que se o Benfica ganhou 3 campeonatos em 6 com Jesus, o Porto também ganhou 3 em 6 e, ao contrário de nós, ganhou mesmo uma Liga Europa (a tal contra o Braga). Há sempre, de facto, que relativizar este aparente sucesso de Jesus.

Pois bem, Vieira não quis continuar com Jesus e virou-se para Rui Vitória. A ideia era potenciar os jovens. E até começou por correr bem. Vitória ganha 2 campeonatos a... Jesus!

Depois, mesmo com o episódio das luzes pelo meio, Vitória é despedido por entre afirmações de que íamos ter muitas saudades dele, e o treinador interino Bruno Lage faz o milagre de ser campeão. Vieira aproveita a boleia, dá a ideia que Lage sempre foi a sua escolha, faz com ele um contrato de 4 anos e blinda-o com uma cláusula de rescisão milionária.

Agora é que é! Com o Seixal vamos ganhar tudo! Vieira anuncia que vamos ser penta e que a Liga dos Campeões pode ser ganha por nós.

Mas, Lage depois da vitória épica é despedido na época seguinte e o escolhido é... Jesus!

Pois... Lá se foi a formação à vida. Lá se foi o orgulho das amargas palavras trocadas e dos processos judiciais movidos. Mostrar que o sucesso era seu, deixou de ser afinal tão importante para Vieira. Com eleições à porta, Jesus é jogado como um trunfo eleitoral.

É este o projecto de Vieira. Um projecto que vai para onde o vento sopra tendo como objectivo uma única coisa: a sobrevivência pessoal.

Vieira é um sobrevivente, disso que ninguém duvide. Vieira conecta bem com o povo ,pois tem aí as sua origens, mas de povo já não tem nada. Move-se nas altas esferas e o Benfica é um instrumento vital para ele.

O Benfica não tem um projeto, mas faz parte do projeto de vida de Vieira.

Ah... e os que mais o apoiam nem sonham o que Vieira pensa na realidade deles. É sempre assim...

Em Outubro, tudo pode mudar. Já toda a gente o pressente. Terão a palavra os sócios do Benfica.