Bruno Costa Carvalho: «É um voto de descontentamento pela situação do Benfica»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à liderança do Benfica, considera que o chumbo do Orçamento do clube da Luz é, sobretudo, um "voto de descontentamento pela atual situação do Benfica".





"O momento certo para demonstrar este descontentamento é nas urnas, em outubro. E é por isso que eu me apresento. Eu escrevi e mantenho que não existiam razões para este chumbo, mas ninguém ficou surpreendido com ele. Tratou-se de uma Assembleia Geral sem debate, foi apenas uma votação que resultou num voto de protesto", afirmou aBruno Costa Carvalho, que defende ainda uma revisão de estatutos para que estes chumbos tenham consequências."Já tinha feito uma proposta em 2013, em que defendia um regresso aos estatutos anteriores. Antes de 2010, quando o orçamento era chumbado, a direção tinha quinze dias para voltar a submeter um novo orçamento a votação e se voltasse a ser chumbado teriam de haver eleições. Hoje em dia, se o orçamento chumbar não acontece nada. É preciso que hajam consequências do chumbo de um orçamento. Nesta altura, é um mero proforma", contestou.