Bruno Costa Carvalho: «Eleições serão na quarta-feira contra a nossa vontade»

Bruno Costa Carvalho, que integra o movimento 'Todos pl'o Benfica', criticou a decisão de as eleições serem antecipadas já para quarta-feira, 28 de outubro.





"Confirmo que as eleições do Benfica serão realizadas já na próxima quarta-feira, dia 28, contra a nossa vontade. O Benfica tem a época a decorrer normalmente e tem uma Direcção em exercício. Esta antecipação não faz sentido. A nossa lista - Lista C - só foi formalmente aprovada hoje e as eleições são já na quarta-feira? É lamentável", referiu o candidato derrotado nas eleições de 2009, através do Facebook, sabendo que a lista que integra vai agora ser encabeçada por Luís Miguel David."O Movimento Todos p'lo Benfica informa os sócios do Sport Lisboa e Benfica que a sua candidatura foi oficialmente aceite e que no boletim de voto será designada por Lista C. O candidato a Presidente da Direcção será o Luís David devido ao facto de o meu nome ter sido recusado, tendo sido aplicado um artigo manifestamente inconstitucional para fundamentar essa recusa. Esta não é hora de queixumes nem lamentações. O projeto é o mesmo, a vontade é a mesma, a equipa é a mesma e a determinação de fazer do Benfica um super clube europeu mantém-se intacta. Eu estarei na lista candidata como Vice-Presidente executivo e, por decisão do Movimento Todos p'lo Benfica, continuarei a ser a voz do grupo", explicou Costa Carvalho.