Bruno Costa Carvalho: «Explicação de Soares Oliveira é muito fraquinha»

Bruno Costa Carvalho não ficou muito convencido com as explicações de Domingos Soares de Oliveira relativamentenotícia veiculada pelo ‘Correio da Manhã’."Já vi a explicação avançada por Domingos Soares Oliveira. É muito fraquinha. Faz-me lembrar os outros que também pagavam faturas à Cosmos sem querer. Soares de Oliveira pede adiantamentos... com o salário gigante dele! Acredita quem quiser. A mim parece-me que se calhar os nossos métodos estão cada vez mais parecidos com aqueles que tanto criticávamos", disse Bruno Costa Carvalho a Record."O Benfica, se fizer uma despesa, também paga IVA. Não vejo aqui nada que tenha que ver com a fuga ao fisco. Se estivéssemos a falar de um entidade que estivesse isenta de o pagar... Há muita coisa opaca, por esclarecer. Deveríamos era estar a falar do VAR! A mim o que me interessa é o que se está a passar com a arbitragem em Portugal.""Não entendo como é que há uma parangona destas, de uma notícia de foro completamente privado. Domingos Soares de Oliveira já explicou até em analogia a outros casos, que os funcionários do Benfica, quando precisam, pedem adiantamentos que, obviamente, serão ressarcidos. Onde é que está a aqui a notícia? Acho que neste país é tudo absurdo!"