Bruno Costa Carvalho fala em "vergonha alheia" ao ver finais europeias ao lado dos troféus

Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência do Benfica, falou em "vergonha alheia" ao referir-se ao facto de, na apresentação de Jorge Jesus, as duas finais da Liga Europa perdidas, em 2013 e 2014, constarem ao lado dos 10 troféus conquistados na primeira passagem do treinador na Luz.





Nos bastidores da apresentação de Jesus: o abraço a Vieira, o apoio dos capitães e os troféus com as... finais perdidas



"Vergonha alheia. Tornámo-nos isto... Uma coisa ridícula. Colocar ao lado dos troféus ganhos as duas derrotas nas finais da Liga Europa não lembra ao careca. Só lembra à patética máquina de propaganda desta amostra de Benfica", disse no Facebook.