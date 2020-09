Bruno Costa Carvalho garante que "contas do Benfica mereciam aprovação" e critica rivais

Bruno Costa Carvalho não compareceu à votação do Relatório e Contas 2019/20 depois de ter anunciado atempadamente que "aprovem-se ou chumbem-se as contas acontece rigorosamente a mesma coisa". Contudo, o assumido candidato à presidência fundamentou a posição dizendo que estas era um documento que merecia o aval dos sócios, deixando também várias críticas aos rivais.





"As contas do Benfica eram umas boas contas e mereciam a aprovação. No entanto, um eventual chumbo teria efeito igual e seria isso o importante a denunciar. A falta de senso e até oportunismo de alguma oposição irá fazer-se pagar caro. Os problemas do Benfica têm que ser denunciados claramente e não se andar ao sabor de conveniências eleitorais. Nunca vi Noronha Lopes em nenhuma AG, mas hoje esteve lá. Rui Gomes da Silva nunca foi uma AG desde que saiu do Benfica, mas hoje esteve lá. Desconheço se votou. Repito, que razões havia para chumbar umas contas de um clube que mostravam quase 27 milhões de euros de lucro? A resposta é clara: nenhumas. Razões havia era para não validar o voto electrónico e para não validar AGs que não respeitam a vontade dos sócios. Hoje, injustificada e estupidamente, a posição de Vieira ficou muito mais forte. E os culpados estão à vista. Continuem lá a assinar as listas um dos outros... Vieira agradece", explicou o candidato derrotado em 2009 numa publicação realizada através da conta de Facebook.