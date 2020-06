Bruno Costa Carvalho: «Há um Mundo que me separa de Rui Gomes da Silva»

Bruno Costa Carvalho deixou esta segunda-feira claro que não tem qualquer relação com Rui Gomes da Silva sobre um possível acordo entre ambos em relação às eleições à presidência do Benfica, agendadas para outubro de 2020, até porque as posições de ambos "são inconciliáveis".





"Hoje chegou-me aos ouvidos que se constaria que a minha candidatura e a de Rui Gomes da Silva poderiam ter qualquer espécie de acordo secreto. Nada mais falso. Há um mundo que me separa de Rui Gomes da Silva. Não tolero que quem esteve 10 anos no Benfica finja que nunca lá esteve. Parece-me, até, uma ingratidão e falta de decência para quem o levou para lá", começou por explicar o empresário portuense, em declarações numa publicação efetuada através da conta pessoal de Facebook, aproveitando para criticar o antigo vice-presidente das águias, também ele um candidato declarado."Acho, com efeito, muito pouca graça a quem fez diversas juras de que nunca se candidataria contra Luís Filipe Vieira e o faça à primeira oportunidade. É coisa que aprendeu, obviamente, nos meandros políticos e que eu não respeito. Depois acho triste que ande a cuspir no prato onde andou a comer. Finalmente, ao contrário dele, eu pus-me ao lado do presidente do Benfica quando achei que queriam fazer mal ao nosso clube, como no caso dos mails. Felizmente, o tribunal já deu razão ao Benfica. Calei as minhas divergências e apelei à união num momento difícil. Os interesses do Benfica estiveram acima dos meus interesses pessoais, mesmo perante a incompreensão de muitos", frisou Costa Carvalho, de 51 anos, sem perceber "a razão da candidatura" do antigo 'vice'.