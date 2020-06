Bruno Costa Carvalho: «Impensável, inadmissível e totalmente inacreditável»

Bruno Costa Carvalho reagiu à derrota do Benfica na Madeira frente ao Marítimo por 2-0 com uma curta mensagem no Facebook. "Impensável, inadmissível e totalmente inacreditável", considerou o assumido candidato à presidência do Benfica.





Ricardo Martins Pereira, que também manifestou a intenção de concorrer à presidência do Benfica, também já comentou a crise que a equipa atravessa."Quantas mais vergonhas vamos ter de passar, como esta de hoje na Madeira?", questionou, frisando: "O Benfica precisa de mudar, precisa de gente nova, de uma mentalidade nova, de um projeto novo, de um rumo diferente. Este modelo deu nisto".