Bruno Costa Carvalho: «Isto veio mostrar que as eleições estão em aberto»

Bruno Costa Carvalho analisou este sábado o chumbo do orçamento na assembleia-geral de ontem, no Pavilhão da Luz, deixando em aberto uma possibilidade de derrotar Luís Filipe Vieira nas eleições para a presidência do clube estimadas para outubro.





"Os posts de desespero dos situacionistas e dos avençados multiplicam-se. Percebem agora que as eleições não serão favas contadas. E a procissão ainda vai no adro. Eu sou daqueles que prefere que o voto esclarecido seja em outubro e não numa votação de um orçamento cujas consequências são nulas. Mas que isto veio mostrar que as eleições estão em aberto, disso não haja dúvidas. Então se os benfiquistas votarem em projetos... Sei bem quem as vai ganhar", vincou o assumido candidato à presidência numa publicação efetuada através da conta pessoal de Facebook.O empresário portuense garantiu também que retira duas grandes conclusões desta votação. "A primeira a tirar aqui é que, apesar do tão desproporcional peso dos votos, quem manda no Benfica ainda são os sócios. A segunda conclusão é que estes estatutos são péssimos. Este chumbo não tem quaisquer consequências. Evidentemente que a Direcção deveria ser obrigada a preparar outro orçamento e submetê-lo de novo a votação. Mas isso provavelmente não acontecerá. Deste modo, o Benfica viverá com um orçamento que os sócios não aprovaram. Já ando nisto há muitos anos e sentia-se, claramente, que o orçamento poderia ser chumbado. A verdade é que, apesar do orçamento ter falhas importantes quanto às modalidades, o seu chumbo teve, evidentemente, a ver com a situação desportiva que o Benfica vive no futebol. Uma situação lamentável que nos põe perante a possibilidade de perdermos dois campeonatos em três anos para um clube falido quando nós, após vendermos mais de 200 milhões de euros em jogadores, não soubemos ou não quisemos reforçar convenientemente a nossa equipa", explicou Costa Carvalho.