Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Costa Carvalho: «Vieira está agastado com as críticas, o que não faz muito sentido» Ex-candidato à presidência do Benfica surpreendido por Luís Filipe Vieira referir que toma decisões devido à pressão