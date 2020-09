Bruno Costa Carvalho não votará na AG porque a "votação não serve para nada"

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, sublinhou esta quinta-feira que não irá votar as contas das águias que serão submetidas a aprovação na assembleia-geral, pelos sócios, no próximo dia 25.





O candidato derrotado por Luís Filipe Vieira em 2009 lamenta que seja "o documento aprovado ou chumbado as consequências são exatamente as mesmas"."Foi convocada, para o próximo dia 25, uma AG do Sport Lisboa e Benfica para a aprovação de contas referentes ao exercício 2019/20. Recordo que a última AG foi realizada para a aprovação do orçamento para o exercício 2020/21 e que o referido orçamento foi chumbado. O orçamento foi chumbado e não foi corrigido nem submetido a nova votação. Isto consiste no maior desrespeito possível dos sócios do SL Benfica e nem sequer é caso virgem, uma vez que, em 2012, já tinham, igualmente, sido chumbadas umas contas sem quaisquer consequências. Desta forma informo que não irei votar na aprovação das contas deste ano, uma vez que essa votação não serve para nada. Seja o documento aprovado ou chumbado as consequências são exactamente as mesmas. Como não sou palhaço, nem quero continuar a ser tratado como palhaço, não votarei. Infelizmente, é este o Benfica que temos. É a democracia que temos, validada, diga-se, pelo cidadão que ocupa o cargo de primeiro-ministro deste país. É algo nada promissor para o nosso futuro coletivo", explicou Costa Carvalho através de uma publicação no Facebook.