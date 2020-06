Bruno Costa Carvalho: «O Benfica não é um partido político»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, declarou esta segunda-feir que o clube da Luz "não é um partido político" e que quer "um Benfica que ganhe, mas que preserve, acima de tudo, o seu bom nome", em resposta à notícia que liga Fernando Medina aos encarnados.





Além disso, em relação às ligações das águias ao Aves, Costa Carvalho disse esperar que "acabem os ataques ao Benfica". "Finalmente vos digo que, se um dia eu achar que há alguma razão nas acusações, serei impiedoso com a mentira e o embuste", acrescentou numa publicação na conta pessoal de Facebook."Não sou cego e vi o conjunto de notícias que atingiram o Benfica este fim-de-semana.Gostava já de dizer que o Benfica não é um partido político. No Benfica estamos todos do mesmo lado e todos queremos o bem do Benfica. Um Benfica que ganhe, mas que preserve, acima de tudo, o seu bom nome.Lendo os artigos destes dias, fico com a ideia que, uma vez mais, à semelhança do que aconteceu nos mails, existe uma campanha concertada contra o Benfica. Lançado por quem e com que objectivos, não sei.O que sei é que no caso dos mails, mesmo sujeito a muitas críticas, pus-me ao lado do Presidente do Benfica e, sobretudo do bom nome do Benfica, porque aquilo cheirava mal por todos os lados. Eram ataques sucessivos sem qualquer substância.Neste fim-de-semana, há um artigo em que o jornalista do Público o que faz é enumerar um conjunto de artigos antigos de outras publicações para, uma vez mais, atacar o Benfica.Todos sabemos as implicações desportivas que tudo isto poderia ter. Não contem comigo para nenhum ataque ao Benfica. Não contem mesmo.Os descontentes podem sempre votar em Rui Gomes da Silva que tem a lógica do "quanto pior, melhor". Nunca verão aqui essa lógica.Espero que acabem os ataques ao Benfica. Espero que o Presidente e a comunicação do Benfica sejam capazes de travar isto.Finalmente vos digo que, se um dia eu achar que há alguma razão nas acusações, serei impiedoso com a mentira e o embuste.Espero que esse dia nunca chegue, pois o bom nome do Sport Lisboa e Benfica está nas coisas que são sagradas para mim."