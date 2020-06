Bruno Costa Carvalho: «O Benfica precisa de um upgrade grande»

Bruno Costa Carvalho, que assumiu a intenção de se candidatar à presidência do Benfica, voltou a falar da derrota na Madeira frente ao Marítimo. Num post no Facebook, afirmou que o clube "precisa de um upgrade grande e apontou em que pontos.





O Benfica precisa de um upgradeRelativamente ao jogo de ontem, que é um espelho de toda a época, o que eu penso é que o Benfica precisa de um upgrade grande.Precisamos de melhorar em tudo para sermos totalmente dominadores em Portugal e muito fortes na Europa.A situação actual tem que ser alterada profundamente.O Benfica precisa de um upgrade em várias coisas:- na sua mentalidade: mudar do paradigma do negócio para o do rendimento desportivo. Esse rendimento desportivo será depois muito bom para o negócio e deverá ser posto em primeiro lugar- na sua estrutura: um director desportivo de qualidade mundial e um líder de scouting de grande gabarito- na liderança da equipa de futebol: um treinador que perceba a dimensão do Benfica, que não se conforme com futebol de má qualidade e que não use os jogos da Champions para experiências ou para montra- na qualidade do plantel: é necessário um reforço, inequívoco, da qualidade do plantel do Benfica, dotando-o de jogadores que façam verdadeiramente a diferençaO Benfica não precisa de acusações em praça pública nem de baixar o nível.O Benfica precisa de um grande projecto e é isso que a minha candidatura traz para todos os Benfiquistas.Há muita coisa bem feita no Benfica actual, mas há que passar para o nível seguinte. Precisamos, mesmo, de um forte upgrade.