Bruno Costa Carvalho: «O que é que ganha António Costa com isto?»

O apoio de António Costa e Fernando Medina a Luís Filipe Vieira nas eleições à presidência do Benfica continua a fazer correr tinta. Desta feita, foi Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência dos encarnados que lamentou a "mistura" do primeiro-ministro numa "candidatura de um arguido em processos".





"Há uma coisa que está a escapar a muitos benfiquistas provavelmente de forma intencional.O problema não está na candidatura de Luís Filipe Vieira que, naturalmente, tenta somar todos os apoios que consegue. O problema está num primeiro-ministro em exercício e num presidente da Câmara de Lisboa em exercício que tentam misturar-se com essa candidatura, sobretudo quando esse candidato é arguido em processos da maior gravidade. Para Vieira é ótimo, mas o que é que ganha António Costa com isto? Que sinal dá o cidadão António Costa, que é primeiro-ministro, à justiça portuguesa e aos magistrados que estão com os processos de Vieira entre mãos? Esta promiscuidade arrasa os nossos políticos e o nosso sistema. Não é um problema de Luís Filipe Vieira. É um problema de Portugal em que duas das principais figuras do estado se comportam ao nível dos países mais corruptos do Mundo. Espero que tenha ficado esclarecido o problema", reiterou o empresário numa publicação realizada através da conta de Facebook.