Bruno Costa Carvalho para Soares Oliveira: «Em que dia é que devolveu o dinheiro ao Benfica?»

Bruno Costa Carvalho apelou esta quinta-feira a Domingos Soares Oliveira para esclarecer o dia "em que devolveu o dinheiro ao Benfica" relacionado com o casamento da filha do administrador das águias.O antigo candidato à presidência do Benfica questiona se "foi mesmo um adiantamento" e diz que um gravidade do caso "adensa-se" depois de um comentário de "Teresa Claudino, feito há uns dias, em que é levantada a suspeita que o pagamento da factura do casamento foi contabilizada no Benfica como um custo".Foi mesmo um adiantamento, dr. Domingos Soares Oliveira?Ainda relativamente ao casamento da filha de Domingos Soares Oliveira que o Benfica pagou, foi dito pelo Administrador da SAD do Benfica que tratar-se-ia de um adiantamento normal, ainda que todos já tenhamos percebido que não e que na melhor das hipóteses tratar-se-ia de um esquema para fugir ao IVA usando o Benfica como cobaia.No entanto, a gravidade adensa-se. Ontem vi um comentário público da Dra. Teresa Claudino, feito há uns dias, em que é levantada a suspeita que o pagamento da factura do casamento foi contabilizada no Benfica como um custo e não como um adiantamento.Se fosse um adiantamento, evidentemente seria classificada e registada como "adiantamentos", mas parece que isso não aconteceu e foi registada como um custo matando, por completo, a tese do adiantamento.Por isso volto a perguntar ao Dr. Domingos Soares Oliveira: em que dia é que devolveu o dinheiro ao Benfica? Foi em 2016 ou no dia em que se soube a notícia?É preciso aqui referir que a Dra. Teresa Claudino, que foi quem levantou publicamente a questão, foi a antecessora do Dr. Domingos Soares Oliveira no cargo, tendo sendo a Administradora financeira da SAD do Benfica com Manuel Vilarinho e também com Luís Filipe Vieira.Já agora, seria interessante saber a opinião que os auditores do Benfica têm sobre o tema.Aqui fica o comentário de Teresa Claudino a um post no facebook: "Tão competente que não distingue uma conta de custos (6) onde alegadamente foi contabilizado o banquete, de uma conta 26 (adiantamentos) onde refere que foi contabilizada a faturinha do dito banquete!!!"