Bruno Costa Carvalho prevê criação de departamento de mística e a realização de congresso

Bruno Costa Carvalho revelou esta quarta-feira que uma das promessas eleitorais é a criação de um departamento de mística que tem como consequência a realização de um "grande congresso benfiquista de dois em dois anos".





"O meu projeto, conforme já anunciei, prevê a criação de um Departamento de Mística.Entre muitas outras coisas, este departamento prevê a realização de um grande congresso benfiquista, de dois em dois anos, a ter lugar em várias partes do Mundo, onde participem antigas glórias do clube das diversas modalidades. Isso para além de atividades em escolas do país, conferências, palestras, etc, para que ninguém esqueça como o Benfica se tornou o clube que somos hoje. O Benfica é fruto de trabalho de milhares de benfiquistas com histórias maravilhosas que precisam ser passadas a todas as gerações", vincou o assumido candidato à presidência do Benfica através da conta de Facebook em que indicou o nome da pessoa que dirigirá tal departamento."Após uma conversa pessoal, convidei a melhor pessoa que conheço para liderar o Departamento de Mística: o nosso Alberto Miguéns, que aceitou o lugar caso eu vença as eleições. Que fique claro que esta disponibilidade do Alberto Miguéns, que muito agradeço como benfiquista, em nada o envolve na disputa eleitoral de outubro", explicou Costa Carvalho.