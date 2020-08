Bruno Costa Carvalho: «Problema resolve-se com o voto físico ao mesmo tempo do eletrónico»

Bruno Costa Carvalho respondeu esta quinta-feira a Rui Gomes da Silva, que enviou uma carta ao presidente da mesa da assembleia-geral Duque Vieira a pedir "total confidencialidade no voto". O assumido candidato à presidência do Benfica recordou que Gomes da Silva era parte integrante da direção das águias a partir de 2009, altura em que, segundo o próprio, afirmava que o "sistema não era validado pela Comissão Nacional de Eleições, mas foi posto a circular publicamente a ideia de que era".





"Pois bem, eu disputei eleições em 2009 com este mesmíssimo voto eletrónico de cuja fiabilidade tenho as maiores e fundadas dúvidas", fundamentou o candidato derrotado em 2009 num texto partilhado através do Facebook.

O voto eletrónico no Benfica

A candidatura de Rui Gomes da Silva escreveu uma carta ao Presidente da Mesa da AG do Benfica a propósito do voto electrónico.

Entre outras coisas é dito: "A Comissão Nacional de Eleições (CNE) referiu recentemente, que, desde 2006, ano de eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, não procede a qualquer intervenção ou verificação no sistema informático que sustenta o processo de votação eletrónica no Clube.".

Pois bem, eu disputei eleições em 2009 com este mesmíssimo voto electrónico de cuja fiabilidade tenho as maiores e fundadas dúvidas. Em 2009, fartei-me dizer que o sistema não era validado pela CNE, mas foi posto a circular publicamente a ideia de que era.

Em 2012, o candidato Rui Rangel também disputou eleições assim e o jornal "A Bola" acertou em cheio no resultado, mesmo sabendo-se que nessas eleições só votariam sócios do Benfica com quotas em dia, que uns tinham 1 voto, outros 5, outros 20 e outros 50 votos. Um absoluto pesadelo técnico. Mesmo assim, conseguiram acertar na previsão com uma precisão quase milimétrica.

O que escreve hoje Rui Gomes da Silva é muito bonito caso ele não tivesse entrado para o Benfica em 2009 através deste sistema de voto electrónico e saído em Outubro de 2016, não se preocupando minimamente com o problema nas eleições de 2012.

É pena o Dr. Rui Gomes da Silva só ter acordado agora para este problema. Para este e para outros, diga-se.

Finalmente, esta questão não se resolve com auditorias aos sistemas informáticos ou outras soluções técnicas. O problema resolve-se com o voto físico ao mesmo tempo que o voto electrónico.

O voto electrónico traz rapidez no apuramento do resultado. O voto físico traz a certeza de que não há manipulações."