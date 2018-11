Bruno Costa Carvalho promete apresentar "programa de governação"

Um dia depois da vitória sobre o Arouca , e já depois de ter deixado duras críticas a Luís Filipe Vieira por manter Rui Vitória no comando da equipa técnica, Bruno Costa Carvalho recorreu à sua página de Facebook para anunciar que na próxima semana irá lançar "uma espécie de programa de governação". Numa publicação esta sexta-feira publicada, o antigo candidato à presidência do Benfica visa diretamente Vieira, ainda que assegure que estas ideias que apresentará não são o anúncio de uma candidatura à liderança do clube.

"Um clube não pode depender de uma só pessoa, mesmo que ela esteja convencida que pode liderar a maior instituição portuguesa enquanto quiser, pois todas as eleições são dadas como asseguradas.Talvez tenha razão, mas se for verdade isso apenas enfraquece o próprio clube.Por isso, na próxima semana irei lançar as minhas ideias para o Benfica, uma espécie de programa de governação.Ninguém veja nisso, por enquanto, o anúncio de uma candidatura porque não o é.Vejam, sim, como um contributo para o desenvolvimento do Benfica, algo de construtivo como sempre procurei fazer, vindo de alguém que nunca esteve lá dentro e que não tem que fingir que nunca lá esteve.As melhorias vêm com as ideias e não com críticas destrutivas. Vou, mais uma vez, fazê-lo esperando que os Benfiquistas as vejam e reflitam."