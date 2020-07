Bruno Costa Carvalho promete Departamento de Mística

Bruno Costa Carvalho revelou, através da conta de Facebook, que pretende criar um Departamento de Mística, tendo como objetivo a criação de um congresso a cada dois anos em vários pontos do Globo. “Isso para além de atividades em escolas do país, conferências, palestras, etc., para que ninguém esqueça como o Benfica se tornou o clube que somos hoje. O Benfica é fruto de trabalho de milhares de benfiquistas com histórias maravilhosas”, sublinhou o assumido candidato à presidência do Benfica.

Para dirigir o departamento, Costa Carvalho aposta no historiador Alberto Miguéns. “Aceitou o lugar, caso eu vença as eleições. Que fique claro que esta disponibilidade do Alberto Miguéns, que muito agradeço como benfiquista, em nada o envolve na disputa eleitoral de outubro”, explicou o empresário portuense, que concorreu pela primeira vez às eleições do Benfica em 2009, perdendo para Luís Filipe Vieira.