Bruno Costa Carvalho: «Promoverei o rápido regresso de José Boto ao Benfica»

O assumido candidato às eleições do Benfica, Bruno Costa Carvalho, anunciou este sábado que caso venha a ser presidente em outubro irá fazer regressar ao clube o agora diretor desportivo do Shakhtar, José Boto.





"Um dos pilares da construção de uma grande equipa é um grande scouting. Encontrar os melhores talentos do Mundo sem ter de gastar grandes fortunas. Há outros pilares, mas irei falar deles mais tarde. O Benfica para ter um dos melhores scoutings do mundo tem que ter os melhores profissionais disponíveis. É nesse sentido que, se for presidente do Benfica, promoverei o rápido regresso de José Boto ao Benfica. Farei isso porque José Boto é um dos melhores do Mundo. Não falei com ele nem preciso. Sei que terei argumentos para o trazer de volta. É uma promessa", explicou numa publicação através da conta pessoal de Facebook.