Bruno Costa Carvalho reage à derrota do Benfica: «Grande exibição do Cavani»

Bruno Costa Carvalho já reagiu à eliminação do Benfica da Liga dos Campeões. "Fazer do Benfica um Super Clube Europeu. É o que me proponho fazer. É o que o projecto do movimento TODOS P'LO BENFICA se propõe fazer. Já nos enviaram para a competição dos clubes da segunda Liga da Europa. Esse será o destino do Benfica se não acordarmos a tempo. Já chega de brincadeiras. Já chega de comissões. Já chega de negociatas. PS: Grande exibição do Cavani", considerou o candidato à presidência do Benfica no Facebook.





Numa terceira pré-eliminatória disputada a apenas uma só mão devido à pandemia covid-19, os encarnados viram-se a perder por 2-0 devido aos golos anotados na segunda parte por Verthongen, aos 63 minutos, na própria baliza, e Andrija Zivkovic, aos 75, ex-jogador do Benfica, de nada valendo o tento apontado por Rafa, aos 90+4.Com esta eliminação, o Benfica é relegado para a fase de grupos da Liga Europa, na qual já está o Sporting de Braga, enquanto a formação orientada por Abel Ferreira vai medir forças com os russos do Krasnodar no 'playoff' de acesso à 'champions', este já a duas mãos.