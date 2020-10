Bruno Costa Carvalho reage à junção de Noronha e Benitez: «A seleção natural fez-se»

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, reagiu esta quarta-feira à junção das listas encabeçadas por João Noronha Lopes e Francisco Benitez com "alguma simpatia e sem sombra de surpresa.





"Com efeito, a seleção natural fez-se, como era previsível, tendo a candidatura mais frágil, e menos representativa, saído de cena em troca de um lugar na lista de Noronha. Sei que não queriam lugares, mas...", atirou o candidato derrotado nas eleições de 2009.

É com alguma simpatia, e sem sombra de surpresa, que vejo que a candidatura de Noronha Lopes absorveu a pequena candidatura dos servidores do Benfica.

Com efeito, a selecção natural fez-se, como era previsível, tendo a candidatura mais frágil, e menos representativa, saído de cena em troca de um lugar na lista de Noronha. Sei que não queriam lugares, mas...

Lamento, no entanto, que os servidores do Benfica não tenham tido uma palavra sobre o Movimento TODOS P’LO BENFICA. Não me refiro ao mal escrito comunicado de abandono toldado, seguramente, pelo entusiasmo da absorção, mas sim ao facto de, ao longo de todo o processo, nem os servidores, nem Rui Gomes da Silva, nem Noronha, terem tido uma só palavra de solidariedade com o nosso Movimento, nem comigo, sabendo perfeitamente que estou a ser vítima de uma norma dos estatutos que é, manifestamente, inconstitucional.

Se fosse ao contrário, eu teria saída em defesa de qualquer um deles que estivesse a ser vítima da falta de democracia do Benfica, como eu estou a ser neste momento.

Eu tenho 51 anos, fui candidato a Presidente do Benfica aos 40 anos e, com uma norma inconstitucional que torna mais difícil ser-se Presidente do Benfica do que Presidente da República, apenas me poderia candidatar, de novo, aos 58 anos.

Toda a oposição dever-se-ia ter indignado pela forma como me estão a tratar a mim e ao Movimento TODOS P’LO BENFICA. Mas não o fizeram. O calculismo dos votos é mais forte do que os seus princípios.

Assim, não contem connosco para nenhuma espécie de acordos. Quando eu vir essa indignação e a verdadeira defesa de valores do Benfica, então poderemos conversar. Até lá não vale a pena... pois se é para serem iguais a quem lá está...