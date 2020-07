Bruno Costa Carvalho reage à operação 'Saco Azul': «São vergonhas a mais»

Bruno Costa Carvalho reagiu esta terça-feira à constituição de arguido por parte de Luís Filipe Vieira, do Benfica e do Estádio da Luz no âmbito da operação 'Saco Azul'. Para o assumido candidato à presidência das águias, "são casos a mais e vergonhas a mais". "Se houvesse amor ao Benfica, e sobretudo depois de 17 anos na presidência, não se arrastaria mais o nome do Benfica para isto", sublinhou numa declaração publicada no Facebook.



Mantive o silêncio prudente para que ninguém diga que quero aproveitar-me das sucessivas trapalhadas jurídicas em que o os dirigentes do Benfica se vêem sistematicamente envolvidos. Desta vez, até a própria SAD se vê envolvida.

Digo com profunda tristeza que o que está mal é o Benfiquismo. É o Benfiquismo que tolera tudo isto. Hoje vi um sem número de Benfiquistas a acusarem os órgãos de comunicação social, passando olimpicamente por cima do conteúdo das notícias.

Bem sei da presunção de inocência, mas são casos a mais e vergonhas a mais. Se houvesse amor ao Benfica, e sobretudo depois de 17 anos na presidência, não se arrastaria mais o nome do Benfica para isto.

Mas é o que há. É a sociedade que somos e o Benfica que temos. Isto não tem nada a ver com a história de honra e dignidade do Benfica.

Não é o instinto de sobrevivência de quem lá está que me choca. Sabemos bem que o Benfica pode ajudar em muita coisa. O que me impressiona é ver um Benfiquismo amorfo que aceita tudo isto, que desculpabiliza tudo isto e, por consequência, é conivente com tudo isto.

É um clube com 250.000 sócios que aceitam uns estatutos vergonhosos. São umas Casas do Benfica que se põem na mão de quem domina. São os adeptos mais velhos que ficaram cegos com os absurdos 50 votos que lhes deram. São os adeptos que, desde que o Benfica ganhe, não se importam com mais nada.

Peço desculpa, mas não me revejo nisto. É impossível.