Bruno Costa Carvalho requer Museu Cosme Damião para apresentação da candidatura

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato às eleições do Benfica, explicou esta segunda-feira que requereu o Museu Cosme Damião para apresentar a candidatura, um evento agendado para 3 de setembro.





"Informo todos os Benfiquistas em geral, e sobretudo os apoiantes da candidatura 'TODOS P'LO BENFICA', que foi solicitado ao Benfica que ceda as instalações do Museu Benfica - Cosme Damião para a apresentação da candidatura no próximo dia 3 de Setembro. Este local foi considerado pela candidatura como o sítio ideal para esse momento tão importante porque o museu é uma ponte entre um passado glorioso e um futuro não menos glorioso que se quer construir para o Benfica", reiterou o sócio encarnados numa publicação realizada através do Facebook.