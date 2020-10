Bruno Costa Carvalho revela apoios às casas: 60 mil euros por ano com ofertas de café, cerveja e BTV

Bruno Costa Carvalho, assumido candidato à presidência do Benfica, revelou esta sexta-feira medidas que visam melhorar a vida das casas do clube e que segundo o mesmo terá apenas, anualmente, um custo de milhão de euros ao clube.





O empresário portuense pretende abrir uma 500ª casa do clube durante o próximo mandato e espera "que as casas do Benfica faturem mais de 15 milhões de euros no seu conjunto". Para isso, conta com ofertas de café, cerveja e da subscrição da televisão das águias.

Este é o plano para as Casas do Benfica proposto pelo movimento TODOS P’LO BENFICA.

--------------------------------------------------------------

Pontos-Chave:



- Apoio a cada casa do Benfica valorado em 60 mil euros por ano (5 mil euros por mês)



- Custo máximo anual para o Sport Lisboa e Benfica: 1 milhão de euros

- Apoio durante quatro anos (período do mandato), renovável por iguais períodos

- Chegar às 500 casas do Benfica

--------------------------------------------------------------

É repetida muitas vezes a frase de que as Casas do Benfica são o braço armado do clube.

O movimento TODOS P’LO BENFICA vê muito mais as Casas do Benfica como as embaixadas do maior clube português, espalhadas pelo país e pelo mundo.

Todos sabemos a importância que uma embaixada tem para um país. Pois bem, essa é a importância que vemos nas Casas do Benfica para a difusão do Benfiquismo por todo o lado!

As Casas do Benfica têm que ser espaços abertos a todos, de convívio, de salutar discussão do desporto e de acompanhamento e participação activa na vida do Sport Lisboa e Benfica.

A visão que temos das Casas não é apenas retórica. É algo que queremos materializar em apoios concretos a todas as Casas do Benfica para que todas possam ter sustentabilidade financeira e, dessa forma, melhor servirem o Benfica.

Assim propomos as seguintes medidas muito concretas disponíveis para todas as Casas:

1- PACK CERVEJA:

Oferta a cada Casa do Benfica de 1.000 litros de cerveja por mês. A partir dos 1.000 litros / mês, a Casa do Benfica beneficiará do preço de aquisição de cerveja negociado centralmente pelo Sport Lisboa e Benfica.

2- PACK CAFÉ:

Oferta a cada Casa do Benfica de uma máquina de café e de 20 kgs de café por mês, incluindo chávenas, açúcar, manutenção e transporte. Será ainda criado um blend "Benfica" exclusivo para as Casas. Este pacote já foi negociado com a New Coffee. A partir dos 20 Kgs / mês, a Casa do Benfica beneficiará do preço de aquisição do café negociado centralmente pelo Sport Lisboa e Benfica.

3- PACK BTV:

Oferta da subscrição da BTV.

A duração destes apoios será de 4 anos (duração do mandato), sendo renováveis por idênticos períodos.

Estes apoios às Casas do Benfica terão um custo máximo anual para o clube de 1 milhão de euros e terão a possibilidade de fazer com que as Casas do Benfica facturem mais de 15 milhões de euros no seu conjunto.

O apoio a cada Casa permitirá que cada uma possa facturar, sem custos de compras, mais de 60.000 euros por ano, o que, na prática, se traduz por um apoio de mais de 5.000 euros por mês, isto mesmo considerando preços de venda ao público a valores inferiores aos de mercado quer na cerveja quer no café.

Para além destes Packs, as Casas do Benfica terão novos acordos para:

- venda de merchandising do clube

- venda de bilhetes para os jogos

- angariação de novos sócios

- obtenção de seguros a preços mais favoráveis, nomeadamente contra vandalismo

Queremos que o número de Casas cresça e, se possível, duplique nos próximos anos. Assim, estes apoios previstos serão aplicáveis até 500 Casas do Benfica.

Todos p’las Casas do Benfica!

Todos p’lo Benfica!