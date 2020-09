Bruno Costa Carvalho satisfeito com decisão da MAG do Benfica sobre as eleições

Bruno Costa Carvalho ficou satisfeito com a decisão da Mesa da Assembleia Geral do Benfica e lembrou que já lutou por esta causa nas eleições de 2009, nas quais também foi candidato. "Nas eleições de 2009, pedimos que houvesse voto físico a acompanhar o voto eletrónico. Foi-nos negado", recordou, salientando que não foi o único a fazê-lo ao longo dos últimos anos. "Em 2012, Rui Rangel disse-me que fez um pedido igual, mas também lhe foi negado", frisou, através das redes sociais. Assim, o candidato à presidência está confiante na transparência das próximas eleições. "É bom ver que, em 2020, finalmente irá acontecer. Fica a ganhar o Benfica e a segurança de que o resultado corresponderá à votação dos sócios", diz.





João Noronha Lopes enalteceu a carta de Virgílio Duque Vieira. "Saudamos os esclarecimentos prestados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral", escreveu, nas redes sociais. Nos próximos dias, o candidato à presidência do Benfica vai estar em campanha pelo Norte. Amanhã, irá realizar duas sessões de esclarecimento na Casa do Benfica no Porto e no Auditório Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão.