Bruno Costa Carvalho: «Se isto é a tão propalada hegemonia, vou ali e já venho...»

Bruno Costa Carvalho criticou esta quarta-feira a gestão do Benfica, afirmando que o clube "internamente, e contra um adversário falido", arrisca-se "a perder outra vez o campeonato", isto depois de na noite de terça-feira os encarnados terem sido derrotados na Luz pelo Santa Clara, por 3-4, abrindo caminho para o FC Porto chegar à liderança isolada do campeonato - venceu o Boavista por 4-0.





Num longo texto publicado no Facebook o candidato à presidência do clube da Luz questiona a tão "propalada hegemonia", lembrando ainda que as suas críticas não são de agora."'Chorar sobre leite derramado' é o que está acontecer agora. Quando no verão vendemos 200 milhões de euros em jogadores, eu dei entrevistas a vários órgãos de comunicação social dizendo que o Benfica tinha uma oportunidade histórica de reforçar o seu plantel. Queria que tivéssemos contratado jogadores de reputação internacional que pusessem os holofotes internacionais em nós e que aumentassem substancialmente a nossa qualidade. A minha ideia era fazer uma grande Champions, aproximando-nos dos maiores da Europa e não dar quaisquer hipóteses em Portugal", começa por referir Bruno Costa Carvalho."Gastámos sem critério e com objetivos que para mim não são nada claros. Na Europa fomos um fracasso, fomos eliminados no grupo mais acessível da Liga dos Campeões, onde andamos a fazer experiências em vez de ganhar jogos. Depois saímos pela porta pequena da Liga Europa contra uma equipa que não competia há 2 meses e estava a fazer uma espécie de pré-época. Internamente, e contra um adversário falido, arriscamo-nos a perder outra vez o campeonato. Se acontecer, será o segundo perdido em três possíveis. Se isto é a tão propalada hegemonia, vou ali e já venho...", sublinha.