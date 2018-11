Bruno Costa Carvalho: «Se Vieira não mudar de treinador, se calhar o Benfica muda de presidente»

Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica, considera que Luís Filipe Vieira deve estar atento às críticas dos adeptos no que toca à situação de Rui Vitória, sublinhando que é o lugar do próprio presidente que está em risco, caso ignore os apelos vindos da bancada para demitir o treinador."Se Vieira não mudar de treinador, se calhar o Benfica muda de presidente. Tudo é possível. A história do Benfica prova que isso tudo é possível. Ninguém está a salvo de nada, porque quem manda no Benfica são os sócios. Por isso, se o presidente não conseguir interpretar o sentimento dos benfiquistas, claro que pode acontecer", afirmou Bruno Costa Carvalho à 'Renascença', frisando que Vieira não é intocável: "Sente-se que ele acha que vai ser eleito as vezes que quiser e vai ser presidente do Benfica o tempo que quiser. As coisas não são assim..."