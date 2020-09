Bruno Costa Carvalho sem resposta sobre se pode ser candidato à presidência do Benfica

Bruno Costa Carvalho revelou esta segunda-feira que instou o presidente da mesa da assembleia-geral do Benfica se poderá ser candidato nas eleições de outubro, visto não ter os 25 anos de sócios requeridos pelos estatutos. O empresário portuense lamentou ainda não ter recebido resposta por parte de Virgílio Duque Vieira, após este último ter recebido a missiva a 3 de setembro.





"No passado dia 1 de Setembro, enviei uma carta, cuja cópia seguiu por mail nesse mesmo dia, para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica para que ele esclareça se eu poderei ou não concorrer à Presidência da Direcção do clube. Apesar de a carta ter sido recepcionada pelo Sr. Dr. Virgílio Duque no passado dia 3 de Setembro (cf. aviso de recepção), ainda não obtive qualquer resposta passados tantos dias. Se isto não é um assunto urgente para um Presidente de uma Mesa da AG, não estou a ver qual será. Não quero fazer quaisquer leituras do excessivo tempo que já decorreu, nem quero pensar que há qualquer motivação ou intenção neste atraso. Continuo a confiar nos meus argumentos, acreditando que a minha capacidade electiva para o cargo será reconhecida, mas espero que a resposta venha antes das eleições em outubro e que ainda me permita fazer campanha", vincou o candidato derrotado em 2009 numa mensagem partilhada no Facebook.