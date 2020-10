Bruno Costa Carvalho: «Seria urgente as três listas alternativas a Vieira terem um debate»

Bruno Costa Carvalho expressou esta quarta-feira a necessidade de existir um debate entre os candidatos à presidência do Benfica, aludindo a Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes, tendo como ponto assente que Luís Filipe Vieira não iria estar presente no mesmo.





"Já sabemos que Vieira não debaterá com ninguém, mesmo prometendo todos os candidatos a realizar o debate em português e não em inglês. Assim, parece-me que seria urgente, e necessário, as três listas alternativas a Vieira terem um debate público, até porque acredito que dessa troca de ideias poderá surgir uma convergência. Sei que as posições se tendem a radicalizar numa campanha e que vivemos numa sociedade muito mais propensa ao belicismo do que ao entendimento. Mas, somos todos do Benfica e temos que ter respeito entre todos.Um debate entre a oposição mostraria, claramente, se há convergência ou divergência. Não debater é um erro e é uma postura arrogante. Do nosso lado, estamos dispostos a debater. A debater tudo e a procurar convergências", explicou o candidato derrotado em 2009 numa publicação feita através das redes sociais.