Bruno Fernandes para Pizzi: «Como jogas, Luís Miguel»

Após uma grande exibição do Benfica frente ao Famalicão , Pizzi foi novamente considerado o homem do jogo . Com dois golos e com influência no 4-0, o capitão das águias voltou a receber inúmeros elogios de companheiros do mundo do futebol e Bruno Fernandes não deixou de aplaudir o 'rival'."Como jogas, Luís Miguel", escreveu o capitão do Sporting num comentário a uma publicação de Pizzi no Instagram na qual sublinhava "mais um grande jogo" do Benfica. Ora, quem não deixou passar em claro as palavras do camisola 8 dos leões foram os adeptos com vários pedidos... para a Luz. "Bruno Fernandes vestias tão bem de vermelho..." ou "Vem fazer companhia ao Luís Miguel" foram algumas das dezenas de reações às palavras do jogador do Sporting que apontaram igualmente o "grande fair-play" e "respeito" entre os dois jogadores.Luisão, André Almeida, Taarabt, Chiquinho, José Fonte (com um curioso "parabéns coca colas: a partir de hoje adopto a tua dieta, irmão"), Samaris, Vlachodimos, Vinicius, Bruno Varela ou Nelson Oliveira foram algumas das muitas figuras do futebol que também se manifestaram na publicação de Pizzi.