Bruno Filipe Costa sai da Lista de Bruno Costa Carvalho

Além de Bruno Costa Carvalho ter de ser substituído na liderança da lista C às eleições do Benfica, por Luís Miguel David, também Bruno Filipe Costa, membro candidato ao Conselho Fiscal, teve de sair da corrida. No seu lugar, entra Fernando Silva, sócio número 7917.





Em causa, estará um problema de pagamento de quotas em prestações, mas a Lista C acabou por resolver o impasse e, nesta altura, a lista preenche todos os requisitos para concorrer a eleições.