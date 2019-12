Bruno Guimarães e o futuro: «Quero ir para a Europa»

Bruno Guimarães participou ontem no 16.º Jogo das Estrelas, no Maracanã, e no final sublinhou o seu objetivo de deixar o campeonato brasileiro. Confrontado com o interesse do Flamengo, de Jorge Jesus, o médio foi taxativo. "Não dá para fechar a porta a nenhum clube e o Flamengo tem hoje em dia os melhores jogadores. É uma honra ser procurado pelo Flamengo, sabendo que eles ainda estão a tentar melhorar mais. Mas hoje a minha ideia é sair do Athletico [Paranaense] e ir para a Europa", atirou à imprensa brasileira, após um jogo que, entre muitos outros, contou com ex-benfiquistas como Júlio César, Saviola e Gamarra.