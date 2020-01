Bruno Guimarães, alvo do Benfica: «Que seja um bom negócio para mim e para o Athletico»

Figura da seleção olímpica do Brasil no Torneio Pré-Olímpico, Bruno Guimarães quebrou esta terça-feira o silêncio sobre o interesse do Benfica e de outras equipas europeias, numa entrevista ao canal SporTV na qual assegurou que a sua escolha quanto ao próximo clube ainda não está feita.





"Pedi ao empresário para que o negócio fosse bom para mim e para o Athletico, que é um clube ao qual estou muito grato desde que cá cheguei, com 18 anos. Evoluí muito como homem, atleta... O que pedi foi para que fosse bom para mim e para o clube também. Sei que tem conversas com essas equipas e agora é decidir o que será bom para mim e para o Athletico Paranaense", começou por dizer.E se pudesse escolher, qual seria a sua futura equipa? Guimarães assumiu ser "complicado" fazer esse tipo de exercício. "São todas grandes equipas e é ver qual o desfecho terá a negociação, com quem vão acertar... Eu fico um pouco 'em cima do muro' em relação a isso, porque são todos grandes clubes e tem de ver com o qual as conversas vão adiantar-se."De resto, Bruno Guimarães deixou a garantia de que a sua decisão quanto ao próximo clube terá de conjugar o factor financeiro e desportivo. "Se sair do Brasil tem de ser para uma equipa onde possa jogar, onde possa disputar grandes coisas, jogar grandes campeonatos. Ainda tenho 22 anos e, por isso, tenho de sair daqui não só pelo dinheiro, mas também na minha produtividade, onde vá jogar, para disputar um grande campeonato", assumiu.A finalizar, o jovem brasileiro assume que sabe de tudo o que é falado entre os seus empresários e os clubes interessados. "Tenho a noção de tudo, das conversas. Eles passam-me tudo. Fico sempre atento, estão sempre a pergunta e dou a minha opinião. Mas conversas ao certo é entre clubes e com eles", concluiu.