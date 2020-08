Bruno Henrique nega contactos com o Benfica e garante: «Estou focado no Flamengo»

Bruno Henrique negou, esta sexta-feira, qualquer contacto com o Benfica tendo em vista uma uma futura transferência para as águias. Em entrevista exclusiva ao 'Esporte Espetacular', o avançado brasileiro do Flamengo disse manter-se "focado" em fazer mais uma grande temporada ao serviço do Mengão, tal como fez em 2019.





"Estou muito tranquilo em relação a tudo. Especulações saem a todo o momento. Mas não chegou nada a mim ou ao Flamengo. O Flamengo e eu temos uma relação muito boa desde a primeira conversa que tivemos em Belo Horizonte, quando soube que vinha para cá, e continua assim até hoje. A minha cabeça está focada no Flamengo, em fazer outra vez mais um grande ano, chegar no final da época e pode conquistar tudo o que conquistámos no ano passado", apontou.