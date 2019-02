Bruno Lage: «João Félix deslumbrado? Está-lhe tudo a passar ao lado»

Bruno Lage disse este sábado que não tem sentido em João Félix qualquer tipo de deslumbramento face às críticas positivas que tem recebido e ao interesse de colossos europeus."O que tenho visto quer no treino quer no jogo é que lhe está a passar tudo ao lado. Sinto-o determinado, entra em campo como se estivesse a jogar desde sempre com a equipa, com grande à vontade. Não o sinto nas nuvens nem com os pés na terra. Nem parece um miúdo de 18 anos. Tem uma mentalidade e maturidade muito acima da média", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional.Em paralelo, o técnico confirmou que o jovem central Ferro, que se estreou frente ao Sporting, no triunfo (2-1) para a Taça de Portugal por força da lesão de Jardel, estará novamente convocado, tal como o avançado brasileiro Jonas, que pode assim, finalmente, fazer os primeiros minutos sob o seu comando. Em sentido inverso, o médio Fejsa permanece fora da convocatória.