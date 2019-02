Bruno Lage: «A equipa abusou da profundidade mas corrigimos ao intervalo»

Bruno Lage analisou a vitória desta segunda-feira frente ao Aves admitindo que a equipa pensou que poderia jogar sempre da forma como conseguiu o primeiro golo, mas depois foi obrigada a alterar o estilo de jogo."Tudo é fácil quando termina. Foram 90 minutos muito bem disputados, entrámos muito bem no jogo, aos dois minutos estávamos a vencer com um bom golo, foram 20 minutos em que fomos a melhor equipa em campo. Depois desse golo a equipa tentou abusar, procurar sempre a profundidade, as costas dos defesas e andámos com o jogo dividido. Chegámos ao segundo golo, temos uma entrada forte na segunda parte e chegámos ao 3-0, e depois com a e expulsão as coisa ficaram mais complicadas. O Aves a jogar em casa e desta forma é uma equipa que se fecha muito bem e que depois tem três jogadores que são muito rápidos, temos de ter um equilíbrio muito forte. O lance do Ferro é uma pequena distração. Acaba por ser uma vitória justa e estamos satisfeitos por estas duas semanas de gestão entre os jogos e com bons resultados.""Foi algo que corrigimos ao intervalo. Temos de identificar isso e perceber com que sistema estamos a jogar. Fruto do nosso primeiro golo, os jogadores sentiram que podiam continuar a explorar sem que o adversário desse conta. Conseguimos durante 20 minutos, mas depois não.""Vamos fazendo a nossa gestão no dia a dia, perceber em que estado estamos. Precisamos de todos. Queria fazer outro tipo de gestão mas após a expulsão tentei perceber o que o adversário ia afazer. Ver o Jonas a entrar 10 minutos… é pouco tempo para estes jogadores."Apesar de ser daqui a uma semana, ainda estamos a imenso tempo porque ainda temos o Galatasaray, esse problema surge mais à frente. Porque nesta vida é assim, primeiro um jogo depois o outro."