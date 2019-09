Bruno Lage não pode sentar-se no banco e já sabe onde quer ver o jogo

Bruno Lage está castigado e não vai poder acompanhar a equipa do Benfica no banco no jogo de amanhã, com o Leipzig, na Luz, que marca a sua estreia em jogos da Liga dos Campeões. Por isso o técnico vai aproveitar para sentir de perto o calor dos adeptos."A minha intenção é ver o jogo no meio dos adeptos, é sentir os 90 minutos de um grande jogo com os adeptos a apoiar-nos do princípio ao fim. Não digo exatamente onde porque senão vocês começam a filmar...", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do encontro com a formação alemã."Gostava de fazer a estreia com os meus jogadores no banco, mas a equipa técnica está preparada. O nosso trabalho enquanto equipa técnica, a nossa dinâmica não vai alterar-se. Teremos analistas para o intervalo, gente que comunica com o banco a dar outra visão do que se passa em panorama mais aberto, visto de cima, isso não vai alterar-se porque confiamos em todos eles. Não será um problema o treinador não estar no banco", afiançou.E acrescentou: "A diferença é a diferença presença física. Como vocês viram a minha manifestação no banco não é de andar aos gritos ou de um lado para o outro. É analisar para no intervalo corrigir coisas. Com o Estádio da Luz cheio é praticamente impossível os atletas ouvirem-nos."