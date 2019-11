Bruno Lage: «A nossa ambição e exigência era fazer uma competição diferente»

Bruno Lage admitiu que as contas do Benfica na Liga dos Campeões estão bastante difíceis. No final do jogo com o Lyon, o técnico dos encarnados explicou as mudanças que operou na equipa para este jogo em França e admitiu que esta não está a ser uma prova de acordo "com a exigência e ambição" do clube."Foi uma entra má entrada da nossa parte. Com o lance do golo logo no início pior. A substituição do Ferro também acabou por condicionar. Não foi uma primeira parte feliz. Não reajustei a equipa mais cedo porque já tinha feito uma substituição. A minha intenção era a partir dos 20 minutos fazer uma substituição, porque não estávamos bem. Principalmente a forma como estávamos a pressionar e a defender. Na segunda parte tentamos regair como pretendíamos, com o Seferovic na frente. A tentar pressionar de outra maneira. Fizemos um golo e depois tentámos fazer o segundo. Mas o Lyon fechou o jogo numa transição""Fica difícil, mas temos que olhar para o Santa Clara e quando voltarmos não pensarmos em nada, vencer e ver como fica a classificação no grupo""As figuras são todos os jogadores. A nossa ideia era dar frescura no corredor direito. Primeiro dar frescura nos corredores defensivos e sentimos que o André passou dificuldades nos últimos três jogos. Sentimos que era preferível ter um homem fresco. A entrada do Gedson era para tentar procurar o espaço na profundidade. Para empurrar a linha defensiva do Lyon, para termos espaço para jogar com Gabriel e chiquinho. Mas o golo a abrir deitou por terra toda a estratégia""O Ferro está bem. Tem uma pequena fratura no nariz. Foi uma substituição muito cedo. À medida que o jogo ia passando sentíamos que podíamos marcar, mas com a substituição e com a equipa a vir de uma sequência de jogos complicada… aguentámos até ao intervalo. Mas acabou por condicionar""Foge àquilo que pretendíamos. A nossa ambição e exigência era fazer uma competição diferente. Resta-nos continuar a trabalhar e preparar o jogo com o Santa Clara"