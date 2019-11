Bruno Lage: «A partir do golo as coisas ficaram a nosso favor»

golo pizzi golo pizzi

No final do triunfo do Benfica frente ao Rio Ave (2-0) , Bruno Lage estava naturalmente satisfeito. "Foi uma vitória justa, num jogo muito competitivo. Um adversário muito competente que entrou forte e determinado em encontrar espaços nas entre linhas. Depois mudámos a pressão e sentimos que ficámos melhor posicionados. A partir do golo as coisas ficaram a nosso favor e partimos para uma exibição consistente com varias oportunidades de golo. Acima de tudo estou feliz pela boa exibição", analisou o técnico à BTV. golo de Rúben Dias , que desbloqueou o jogo, foi marcado de bola parada e Bruno Lage aproveita para destacar a importância do trabalho dos adjuntos. "Deixar aqui uma palavra para o Alexandre Silva e o Nélson Veríssimo que fazem todo o trabalho de bola parada", reconheceu.O Benfica viaja agora até França, onde defronta o Lyon na próxima terça-feira, para a Liga dos Campeões. Bruno Lage só pensa na vitória. "Temos enorme ambição para terça-feira. Temos essa motivação e exigência de ir a qualquer lado e jogar para ganhar. Espero poder contar com o apoio dos emigrantes, nossos adeptos", concluiu.