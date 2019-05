Bruno Lage: «A partir do golo do Portimonense foi tudo nosso»

Bruno Lage destacou, em declarações à BTV, a reação do Benfica ao golo do Portimonense e a forma como a equipa soube partir daí para a goleada ( 5-1 ), que mantém os encarnados no topo do campeonato quando restam duas jornadas."Foi difícil, como estávamos à espera. O Portimonense tem uma dinâmica muito forte e tem um jogador que equilibrou o jogo, o Paulinho. Foi uma primeira parte equilibrada, em que ambos tivemos ocasiões de golo. Uma segunda completamente diferente, que começa com o golo do Portimonense. A partir daí foi tudo nosso. Fizemos a partir daí uma exibição fantástica. Marcámos muitos golos porque criamos muitas oportunidades de golo, porque o nosso posicionamento assim o favorerce. O mais importante a salientar é a nossa vitória e uma reação à campeão ao golo sofrido. Seguimos em frente para nova final, diante do Rio Ave.""O jogo é mesmo assim, quando mudamos o posicionamento as dinâmicas são outras. Naquele momento sentimos que a alteração tinha de ser feita. Pizzi veio dar um posicionamento diferente e começámos a ter mais bola e a chegar mais à frente. Os espaços começaram a aparecer. Surgiu o golo do Rafa e a partir daí fomos muito fortes. Acaba por ser um resultado pesado para o Portimonense mas merecemos ganhar.""É de vencer o jogo. O Portimonense estava a vencer e fizemos golos. O sentido de família dentro do balneário, com forte ligação aos adeptos. O Portimonense marcou e os adeptos foram os primeiros a reagir. Sentimos que estamos todos ligados, dentro e fora de campo. É com esse espírito que temos de seguir em frente. Com este espírito de família."