Bruno Lage: «A Páscoa costuma ser em abril e já estamos a falar de Jesus»

A perda de liderança no campeonato para o FC Porto fez aumentar os rumores sobre o futuro de Bruno Lage no Benfica, com o nome de Jorge Jesus a ser referido, situação que não preocupa o treinador das águias.





"A Páscoa costuma ser em abril e já estamos a falar de Jesus. Logo falamos de Jesus mais próximo da Páscoa, em Abril. Não tenho receio de nada, antes pelo contrário", disse esta sexta-feira Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Setúbal.Conforme Record adiantou, a estrutura do Benfica irá reunir-se no fim da época com o treinador para fazer uma análise objetiva e, em consonância, determinar a sua permanência nos encarnados.A eventual conquista da Liga e da Taça de Portugal terá influência na decisão, mas esses não serão os únicos parâmetros a ter em conta, pois o projeto do Benfica passa pela aposta na formação e Lage, até pelo conhecimento que tem do Seixal, enquadra-se na política da SAD. A análise será extensiva ao futebol praticado pela equipa, à própria evolução dos jogadores e até à gestão de ativos.Mediante estes pressupostos, a SAD irá decidir se o setubalense, de 43 anos, avança para mais uma época no comando técnico ou, efetivamente, é o momento certo para procurar uma nova solução, recorrendo assim ao mercado. Até lá, o foco está na dobradinha, mas as águias não deixam de reconhecer que esta é uma fase delicada, que, se não for ultrapassada, irá ter implicações diretas na conquista da Liga, o principal objetivo do Benfica.