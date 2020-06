Bruno Lage, a "vontade incrível" de Jardel e os casos 'raros' de Renato Sanches e João Félix

A suspensão do campeonato português serviu para o Benfica ir buscar 'reforços' às camadas jovens. Para Bruno Lage, a subida dos oito jogadores da formação que encontram-se atualmente a treinar com a equipa principal das águias é um sinal do "trabalho fantástico" desempenhado pelo clube ao longo dos últimos anos.





"Já não é de agora. É um trabalho fantástico que o clube tem feito dando passos seguros. Este é o caso, são mais 8 jogadores que têm feito um trabalho fantástico na equipa B e que são o presente e o futuro do Benfica. Mas há algo que tem de ser transversal independentemente da idade deles, que é aquilo que nos pode definir enquanto homens durante a carreira. Altos e baixos vamos ter sempre e quando cheguei [à equipa principal] fiz essa reflexão com o grupo. O ano passado tivemos 3 ou 4 jogadores que subiram. Jardel, um dos jogadores mais intitulados do grupo, perdeu o seu lugar para o Ferro, que apareceu muito bem. Depois teve uma lesão, mas continua hoje, com 34 anos, a treinar com uma vontade incrível de voltar a jogar", começou por referir o técnico benfiquista, que não esqueceu os 'difíceis' casos de Renato Sanches e João Félix."Fazer aquilo que Renato Sanches e João Félix fizeram não é fácil, chegar e fazer com que tudo funcione logo. A resposta que damos é aquilo que nos define enquanto homens e enquanto jogadores. É este tipo de determinação que temos de ter. Um homem com 34 anos que perdeu o seu lugar para um jovem da formação, mas que continua com determinação para voltar a conquistar o seu lugar. Esta foi a mensagem que nós passamos a todos eles, porque todos têm qualidade para jogar na equipa principal do Benfica", atirou."Tentamos perspetivar isso. Fizemos jogos-treino e tentamos fazer adaptação àquilo que é o jogar, o treinar, não em casa a correr na passadeira ou na estrada, mas sim com as botas [chuteiras] calçadas. Senti a equipa já com um ritmo muito bom, por aquilo que as duas equipas que montei [no treino] apresentaram. Trocávamos os equipamentos, as equipas e fazíamos um novo jogo. As equipas tiveram sempre uma boa resposta, fizemos primeiramente um jogo de 45 minutos, depois de 50' e estiveram todos bem.""Eu concordo com estas cinco substituições. Sem querer falar em equipas, olhar para aquilo que disse o treinador do Barcelona, que a equipa dele marcava mais golos no final dos jogos porque os outros estavam mais cansados. É normal. As equipas mais fortes têm mais recursos. Ou seja, ter uma equipa com um plantel muito rico e um menos rico, há pontos a favor e contra. Há 100 anos existia, depois passou para duas [substituições] e posteriormente para três. O jogador que fica fora dos convocados vai ter o sentimento muito parecido com o do adepto, de querer jogar e fazer parte mas agora tem de ficar no banco. Uma equipa como o Benfica tem um ala com 25 ou 26 anos que precisa de jogar ou também com um miúdo com 19 que precisa ganhar minutos. Com as cinco substituições, eu fazia isso. E assim permitia-me ter mais jogadores no banco e fazer essa gestão.""Pela consequência de uma paragem acumulada e depois a sequência de jogos, eu percebo a questão. No quarto, quinto, sexto ou sétimo jogo pode fazer diferença também devido ao tempo de paragem que tivemos. Por isso é que amanhã temos de entrar da melhor forma possível.""Quero realçar o trabalho fantástico que o nosso diretor-geral e que a equipa médica nos deu todas as condições para que pudéssemos voltar nas melhores condições. Um agradecimento coletivo a todas estas pessoas que trabalham na sombra", concluiu.