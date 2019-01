Bruno Lage abdica de dois titulares de Rui Vitória

O primeiro onze de Bruno Lage como treinador interino do Benfica revela que o técnico poderá optar pelo 4x4x2, ainda que, com João Félix por zonas mais centrais, o sistema até possa ser construído como um 4x3x3. Certo é que, relativamente ao último jogo de Rui Vitória pelo Benfica, diante do Portimonense, na última quarta-feira, Lage deixa de fora dois jogadores que, com o anterior técnico, tinham assumido o estatuto de titulares indiscutíveis: Gedson e Zivkovic.O primeiro acaba por regressar ao banco, ficando o Benfica a jogar, ao que tudo indica, com Fejsa e Pizzi em zonas mais centrais. João Félix também poderá encaixar aqui e formar o tal 4x3x3, ainda que possa estar sempre mais perto de Seferovic, lançado no onze face à indisponibilidade de Jonas (castigado). Quanto a Zivkovic, volta ao banco depois de ter rendido Salvio durante semanas a fio, enquanto o internacional argentino esteve a recuperar de lesão.De resto, mantém-se tudo igual na defesa, com Vlachodimos na baliza, André Almeida e Grimaldo nas laterais e Rúben Dias e Jardel no eixo da defesa. Do meio-campo para a frente, Fejsa, Pizzi e Cervi serão mesmo os únicos jogadores que mantém o lugar relativamente ao encontro com o Portimonense.Castillo e Ferreyra, refira-se, estão no banco e procuram uma nova oportunidade para se mostrarem aos benfiquistas e... ao novo treinador.