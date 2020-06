Bruno Lage: «Acha que falta liderança à equipa? Eu vi a tristeza no balneário»

O Benfica está a atravessar uma má fase em termos de resultados, mas o treinador Bruno Lage rejeita que o motivo para tal acontecer seja uma eventual falta de liderança dentro de campo. Em véspera de defrontar o Rio Ave (quarta-feira, 21H15) O técnico constata que a equipa cria muitas oportunidades de golo mas, contrariamente ao que aconteceu em outras ocasiões, não as tem conseguido concretizar.





"Tenho confiança total em quem entrar. O trabalho é sempre igual, não trabalhamos apenas os que jogam mais ou os que jogam menos. O trabalho é para toda a gente estar preparada para jogar e essas questões são transversais. Temos vários jovens que podem entrar, com confiança da minha parte, mas com muito trabalho já feito ao longo da época.""Sinto claramente a ausência daquilo que é o Benfica. A alma do Benfica são os seus adeptos, basta recordar o que vivemos no ano passado quando fomos a Vila do Conde, aquele mar de gente a apoiar-nos passou-nos uma energia positiva, que o campeonato estaria do nosso lado. Os adeptos vivem o Benfica de forma apaixonada e nunca me senti a jogar fora de casa, pelo apoio fantástico dos nossos adeptos.""Não!""A paixão é isso. Já no ano passado referi esse tema, viver apaixonado é isso. Sinto apoio das pessoas, claro que não estão satisfeitos, nós também queremos fazer mais e melhor. Toda a gente está empenhada para fazer mais e melhor e em dar alegrias a estas pessoas. Nunca senti falta de apoio dos adeptos e aqui é importante perceber o que é o momento - que acontece e que não tem nada a ver com o futebol -, e o verdadeiro adepto que gosta de futebol e apoia a equipa.""Nunca nos podemos esquecer das nossas ideias, da forma como os jogadores as interpretam, das características dos jogadores, mas também nunca nos vamos esquecer da estratégia para o jogo. Ao longo da época fomos tendo dinâmicas e posicionamentos diferentes.""Temos de marcar mais golos do que o adversário; desceu o número de golos. O número de oportunidades não, ainda agora com o Tondela tivemos sete oportunidades na cara do guarda-redes. Nesse percurso recordo-me que até dois penáltis falhámos... Não é olhar apenas para o marcar ou deixar de marcar, sofrer ou deixar de sofrer, não marcamos tantos golos como costumávamos marcar. O mais importante é o nosso trabalho, há energia muito grande para no próximo jogo podermos aparecer como a equipa.""É tudo uma questão de opção. Tenho boa memória, sou coerente, no final do jogo com o Vitória a pergunta era se Gabriel também não era importante para estar dentro de campo. Nos últimos 4 jogos sabe em quantos Samaris esteve dentro de campo? Esteve em dois. Com Moreirense e V. Setúbal. Todos os jogadores vivem o Benfica de uma forma apaixonada. Acha que não temos um líder dentro de campo, quando temos o Grimaldo que vem de uma sequência de jogos fantástica, sai do balneário a chorar por não poder dar o contributo à equipa? O Pizzi, com muitos anos de Benfica, marca 28 golos, com o número de assistências que tem, acha que falta liderança à equipa? Eu vi a tristeza no balneário! Todos já estiveram dentro e fora, com a união e ambição que temos de fazer mais e melhor e a energia positiva, é nesse sentido que temos de direcionar a ambição para vencer este jogo."