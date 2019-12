Bruno Lage: «Adeptos pedem o jogador A, B ou C e é nestes jogos que vemos o registo»

O resumo do Sp. Covilhã-Benfica O resumo do Sp. Covilhã-Benfica

"Não marcámos os golos que devíamos ter marcado. Não criámos oportunidades na primeira parte, mas na segunda conseguimos as suficientes para tal. Não o fizemos e depois, numa carambola, a bola bate no nosso jogador e quem vem a recuperar fica isolado. Depois foram-se aguentando da maneira que puderam... Mereceram o empate em função das oportunidades criadas. Nós poderíamos ter feito, tivemos tempo e oportunidades para tal, mas não conseguimos dar a volta. Foi uma primeira parte equilibrada, com três ou quatro oportunidades para marcar. A circulação não foi tão rápida como queríamos. Depois temos a tal entrada em jogo com uma carambola que dá golo. Merecíamos ter ganho o jogo, apesar de haver justiça pelo que o Covilhã fez, por se ter batido assim diante de uma equipa como a nossa. Foi um ponto justo para eles", começou por apontar, em declarações à SportTV.Questionado sobre a opção tomada de fazer várias trocas na equipa, colocando até jogadores que no passado haviam atuado na Covilhã, Lage explicou as decisões tomadas. "Temos de olhar para o que é esta competição e ao plantel vasto que temos, com 26 jogadores e 3 guarda-redes. A jogar a cada dois ou três dias, com Taça de Portugal, Champions, Liga e agora este... Também tem de se dar oportunidades aos outros, porque queremos que toda a gente esteja pronta para jogar. Há que olhar para os jogos anteriores e tomar a decisão de fazer jogar quem também trabalha com intensidade. Apenas por isso", explicou.Por fim, o técnico das águias abordou ainda a opção tomada por Andrija Zivkovic na equipa titular. "Optei por um onze a procurar o jogo interior dele, de forma a criar situações de finalização. Pela largura do campo, tínhamos de provocar isso mesmo, de forma a prender a linha de 4 atrás. Procurámos o jogo interior, com o Jota e o Zivkovic com os pés invertidos, de forma a ter situações de finalização. As oportunidades são assim. É o que digo aos jogadores: independentemente do tempo, a titular ou não, têm de entrar e mostrarem-se aos treinadores e adeptos. Porque eles às vezes pedem o A, B ou C e é nestes jogos que vemos o registo. A opinião fica para mim, mas vou fazer sempre uma análise da equipa e das individualidades. É fundamental ver o que cada um produz em campo", finalizou.