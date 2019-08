Bruno Lage admite mais reforços: «Se aumentarem a competitividade do plantel, não vamos hesitar»

Bruno Lage admitiu que ainda podem chegar jogadores ao Benfica neste mercado, mas também sair. Em entrevista à RTP 3, o técnico encarnado falou ainda da luta pelo campeonato, onde falou de duas equipas para além dos três grandes."As duas coisas. Por um lado, um orgulho enorme nos jogadores que temos que são cobiçados pelo mundo inteiro, em particular pelas ligas mais importantes. Por outro lado, e aquilo que eu tenho dito desde a primeira hora, é ambicionarmos um plantel competitivo para que tenhamos muita qualidade nas várias posições. Se sentirmos que possa existir um jogador que aumente a competitividade do plantel, não vamos hesitar.""As coisas vão-se vivendo dia a dia. Os três grandes e começo a incluir o Sp. Braga e vejo que o V. Guimarães pode ser uma surpresa. Claro que seria injusto dizer que estas duas equipas têm as mesmas forças para lutar pelo título, os três grandes têm sempre plantéis fortes e equilibrados e são sempre os favoritos a lutar pelo título."